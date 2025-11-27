Formazione Napoli: possibile un solo cambio (a sorpresa) contro la Roma
Potrebbe essere appena uno il cambio di formazione di Conte per il Napoli per la partita di domenica all'Olimpico contro la Roma. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. La novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza dal 1' di Politano in attacco. Vedremo, nel caso, al posto di chi.
"Domenica la sfida all'Olimpico contro la Roma in cui il Napoli può attaccare il primo posto in classifica, Politano si candida per conquistare una maglia da titolare al posto di uno tra Neres e Noa Lang. La struttura della squadra dovrebbe rimanere intatta, è quella della svolta".
