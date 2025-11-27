Formazione Napoli: c'è subito un indizio sul modulo in vista della Roma
Mancano tre giorni alla sfida contro la Roma, solo oggi il Napoli tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti, intanto ci sono già indizi sulla formazione. Secondo Repubblica, infatti, Conte potrebbe riproporre il 3-4-2-1, schieramento vincente nelle ultime due uscite dopo la sosta,
"La gara di domenica è un vero e proprio incrocio scudetto considerando il rendimento dell’orchestra di Gasperini, capolista solitaria in serie A. Conte confermerà il sistema di gioco adottato contro Atalanta e Qarabag: il 3-4-2-1 garantisce equilibrio tra la fase di non possesso e la manovra offensiva, diventata nuovamente fluida".
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
