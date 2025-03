Casa Napoli, ci siamo: si attende ritorno di ADL in Italia per la chiusura

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola torna a parlare dell'accordo ormai imminente per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli che sorgerà in località La Piana, a pochi km di distanza da dove attualmente è il Training Center, dove la squadra continuerà ad allenarsi durante i lavori (che potrebbero partire in estate). Per l'intesa definitiva manca il rientro di De Laurentiis, ora a Los Angeles. Il patron azzurro, si legge, potrebbe essere in Italia la prossima settimana, prima della sfida col Milan, per la definizione nei dettagli della trattativa. Il primo passo per la costruzione della nuova casa del Napoli.

