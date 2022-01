Casale, non si sblocca il passaggio alla Lazio: Napoli e Milan in agguato

Il Messaggero si concentra all'interno sul mercato della Lazio. Lotito può ancora trattare sul prezzo, tra i 10 e i 15 milioni di euro, per il prestito con diritto di riscatto di Aleksey Miranchuk dell'Atalanta. La Dea ha preso Valentin Mihahila e questo genera ottimismo in casa biancoceleste, ma il vero nodo è l'acquisto di Nicolò Casale dall'Hellas Verona. Napoli e Milan restano in agguato, malgrado il sì del ragazzo per luglio, mentre Setti si è opposto alla sua cessione in questa sessione di mercato.

Così anche il rinnovo di Maurizio Sarri torna in discussione, visto che il tecnico potrebbe non essere rimasto molto contento dalle operazioni in entrata perfezionate da Lotito.