Caso Lukaku: ultima chance martedì, Manna e Pastorello lavorano per ricucire lo strappo

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Il Napoli offre a Romelu Lukaku un'ultima possibilità di rientrare nei ranghi: presentarsi martedì a Castel Volturno significherà perdono parziale.

Lukaku-Napoli, il club apre alla riconciliazione: se si presenta martedì sarà solo una multa

Il Napoli lascia aperto uno spiraglio. Secondo quanto riporta Il Mattino, il club azzurro ha concesso a Romelu Lukaku una sorta di ultima opportunità per rimettere le cose a posto: se il centravanti belga si presenterà martedì a Castel Volturno, il suo comportamento verrà interpretato come un semplice sfogo di frustrazione, senza ulteriori conseguenze disciplinari di rilievo. Una multa è comunque attesa, ma nulla di più. Un perdono parziale che lascia intatta la possibilità di proseguire la stagione senza rotture definitive.

Manna e Pastorello trattano: diplomazia in campo per evitare lo scontro totale

Dietro le quinte le diplomazie sono al lavoro. Il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente di Lukaku, Federico Pastorello, stanno cercando una soluzione che eviti l'escalation. Le parti sanno che uno scontro frontale avrebbe conseguenze pesanti per entrambi: il Napoli perderebbe un attaccante — seppur deludente — a stagione in corso, mentre Lukaku rischierebbe di finire fuori rosa, compromettendo la sua forma fisica e la sua convocazione per il Mondiale.

Lukaku futuro Napoli: accordo solo a termine, in estate si deciderà tutto

Anche in caso di riconciliazione, la pace sarebbe destinata a durare poco. Con un solo anno di contratto rimanente, il futuro di Lukaku a Napoli sarà inevitabilmente al centro delle riflessioni estive del club. De Laurentiis, Conte e Manna dovranno decidere se puntare ancora su Big Rom o aprire alla cessione, in un contesto in cui il peso economico dell'ingaggio — 8,5 milioni netti — è diventato difficilmente sostenibile per le casse partenopee.