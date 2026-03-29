Loftus-Cheek recuperato per Napoli-Milan: torna dopo la frattura alla mandibola

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Ruben Loftus-Cheek ha partecipato al test in famiglia del Milan contro il Milan Futuro, segnalando il suo recupero in vista della trasferta al Maradona.

Loftus-Cheek torna in campo: partecipa al test del Milan dopo 5 settimane di stop

Buone notizie per Sergio Conceição. Ruben Loftus-Cheek ha preso parte ieri al test in famiglia del Milan contro il Milan Futuro, mettendo minuti nelle gambe dopo un lungo periodo di assenza. Il centrocampista inglese era out dal 22 febbraio, quando aveva rimediato una frattura alla mandibola in seguito a un durissimo scontro di gioco con il portiere Corvi del Parma. Un infortunio doloroso e delicato che lo aveva tenuto lontano dal campo per oltre cinque settimane.

Loftus-Cheek con protezione speciale: pronto per Napoli-Milan dopo la frattura alla mandibola

Il rientro di Loftus-Cheek è confermato dalla Gazzetta dello Sport: il giocatore sarà disponibile per la prossima gara ufficiale del Diavolo, la delicata trasferta in casa del Napoli dopo la sosta. Per tutelare la zona ancora sensibile, il centrocampista scenderà in campo indossando una protezione speciale alla mandibola, soluzione già adottata in passato da altri calciatori in situazioni analoghe.

Milan a Napoli con Loftus-Cheek: rinforzo importante per Allegri nel big match scudetto

Il recupero di Loftus-Cheek rappresenta un rinforzo significativo per il Milan in vista di una delle partite più importanti della stagione. La sfida al Maradona contro il Napoli capolista si preannuncia come uno snodo cruciale per le ambizioni europee dei rossoneri, e avere a disposizione il centrocampista inglese amplia le opzioni tattiche di Allegri in un momento delicato del campionato.