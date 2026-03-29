Di Lorenzo e l'Italia: stavolta niente Bosnia, il capitano del Napoli resta a Castel Volturno

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Giovanni Di Lorenzo non seguirà la Nazionale in Bosnia come tifoso, a differenza di quanto fatto con l'Irlanda del Nord a Bergamo.

Di Lorenzo con l'Italia a Bergamo: il bel gesto del capitano del Napoli per la Nazionale

Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato ancora una volta il suo attaccamento alla maglia azzurra. Il capitano del Napoli si è unito ai compagni di Nazionale in occasione del match di giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, pur non essendo disponibile per via dell'infortunio. Un gesto che non è passato inosservato e che racconta quanto Di Lorenzo tenga alle sorti dell'Italia: disputare un Mondiale, anche considerando l'aspetto anagrafico, non è un'opportunità che si presenta tutti i giorni.

Bosnia-Italia, Di Lorenzo non ci sarà: recupero prioritario per il Napoli

Nonostante nei giorni scorsi fosse circolata l'indiscrezione di un Di Lorenzo pronto a volare anche in Bosnia al fianco di Gattuso e compagni, stavolta il capitano del Napoli non si unirà alla Nazionale. Come riporta Il Mattino, la decisione è legata esclusivamente alle esigenze del recupero fisico: un viaggio verso la Bosnia avrebbe sottratto giorni preziosi di lavoro a Castel Volturno, rischiando di posticipare il rientro in campo.

Di Lorenzo, rientro fissato a metà aprile: obiettivo Lazio e Parma con il Napoli

Il piano del Napoli è chiaro e preciso: riavere Di Lorenzo a piena disposizione per la metà di aprile, quando gli azzurri affronteranno due sfide cruciali per la corsa scudetto contro Lazio e Parma. Ogni giorno di lavoro a Castel Volturno è prezioso, e il club ha scelto di non rischiare ulteriori slittamenti nei tempi di recupero. Il capitano è atteso per il rush finale di stagione, quello che potrebbe valere lo scudetto.