Belgio, Garcia su De Bruyne: "Ecco perché l'ho schierato titolare con gli USA"

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Il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia non ha rinunciato a Kevin De Bruyne, schierandolo titolare nella sfida contro gli Stati Uniti.

Nonostante si trattasse soltanto di un’amichevole, il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia non ha rinunciato a Kevin De Bruyne, schierandolo titolare nella sfida contro gli Stati Uniti. Il match, disputato al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si è concluso con un netto 5-2 in favore della selezione belga, protagonista di una prestazione in crescendo dopo un avvio complicato. Una scelta che evidenzia la volontà del CT di dare continuità e minuti importanti anche ai suoi uomini chiave.

In conferenza stampa, Rudi Garcia ha spiegato così le sue decisioni: "Kevin (De Bruyne, ndr) e Max (Maxim De Cuyper, ndr) avevano bisogno di giocare. Anche Debast. Per questo motivo dovevano partire titolari. Anche Charles De Ketelaere si è appena ripreso da un infortunio.

Gli Stati Uniti sono più forti di quanto suggerisca questo risultato. Abbiamo iniziato male, loro sono stati più aggressivi. Ma sono molto soddisfatto della nostra reazione. Abbiamo pareggiato prima dell'intervallo e poi abbiamo mostrato molta qualità in attacco. In questo modo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Dopo l'1-0, abbiamo gestito meglio il possesso palla".