Prima pagina
Il Mattino: "Lukaku-Napoli: scontro totale!"
Come accade quasi sempre in prima pagina, anche oggi II Mattino dedica un titolo al Napoli ed è il seguente: "Scontro totale". II riferimento è al caso Lukaku, che è ancora in Belgio invece di essere a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte per preparare i primi impegni post sosta delle Nazionali.
Da parte del club di De Laurentiis è arrivato l'ultimatum: o torna o viene messo fuori rosa. Finale di stagione impensabile per il belga, che ultimamente era stato anche decisivo per le sorti del club dopo un lungo infortunio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Clamoroso, il caso Lukaku si aggrava! Pugno duro del Napoli: ecco cosa rischia di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Arturo MinerviniPodcastBellinazzo: "Ecco cosa cambia per il Napoli con le nuove regole sul blocco del mercato"
Pierpaolo MatroneBlocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com