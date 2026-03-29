McTominay miglior giocatore scozzese 2025: doppio premio per il centrocampista azzurro

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Scott McTominay conquista anche il riconoscimento dell'Association of Tartan Army Clubs dopo il premio di MVP della Serie A 2024-2025.

McTominay MVP Serie A e miglior scozzese 2025: i premi di un'annata da protagonista assoluto

Dopo aver conquistato il premio di MVP del campionato italiano 2024-2025, Scott McTominay aggiunge un altro riconoscimento alla sua stagione da protagonista. L'Association of Tartan Army Clubs, fondata nel 2000 per rappresentare i tifosi della nazionale scozzese in casa e in trasferta, lo ha incoronato miglior giocatore scozzese dell'anno durante una cerimonia tenutasi a Glasgow, alla vigilia dell'amichevole persa ieri per 1-0 ad Hampden Park contro il Giappone. In campo per 70 minuti prima di lasciare il posto a Gilmour, McTominay ha ricevuto il premio davanti ai suoi tifosi.

La statuina della rovesciata contro la Danimarca: McTominay celebrato come un'icona scozzese

Il riconoscimento è arrivato con un omaggio speciale e dal forte valore simbolico. L'ATAC ha consegnato a McTominay una statuina ispirata al modello Subbuteo — ma di dimensioni diverse — che riproduce la sua spettacolare rovesciata contro la Danimarca, gol segnato al terzo minuto nella sfida decisiva del 18 novembre 2025, vinta dalla Scozia per 4-2 e valsa la qualificazione diretta al Mondiale. Un gesto atletico e tecnico che ha fatto il giro del mondo e che è già entrato nella storia del calcio scozzese.

Murale McTominay ad Hampden Park: il centrocampista del Napoli è un'icona nazionale in Scozia

La celebrazione di McTominay va ben oltre i premi ufficiali. Sulla strada che conduce al leggendario Hampden Park è stato realizzato un murale dedicato proprio alla sua rovesciata contro la Danimarca, segno di quanto il centrocampista del Napoli sia diventato un'icona assoluta per l'intera nazione scozzese. Da Napoli a Glasgow, McTominay è ormai un simbolo su entrambe le sponde del calcio europeo.