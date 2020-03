CdM - Follia Uefa: Napoli unica squadra costretta ancora ad allenarsi

Allenamenti e paure per una gara che non si giocherà. Scrive così sul momento di casa Napoli l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia l'assurdità della situazione che sta vivendo il club azzurro: "Giovedì il Napoli ancora una volta si è allenato per una partita che con molta probabilità non si giocherà. E tra mille preoccupazioni, raccomandazioni e cautele suggerite ai giocatori ai quali oggi è stato concesso un giorno di riposo, l’allenatore azzurro mostra il volto fermo del comandante che non può lasciare gli ormeggi (anche se temporaneamente) perchè l’Uefa non ha fermato le competizioni europee".

Il quotidiano sottolinea come ormai il Napoli è l’ unica squadra in Italia costretta ad allenarsi visto che anche la Juventus s’è fermata dopo il caso Rugani, è quella che soffrirà di più la scelta folle dell’Uefa.