CdM - Gattuso prova a guadagnarsi il rinnovo: clausola bilaterale per giugno

Rino Gattuso è arrivato al Napoli per rimettere un po' d'ordine e restituire qualche certezza ad una squadra che le aveva perse tutte. Fin qui il suo cammino è stato positivo, ma un giudizio definitivo sarà dato solo a fine stagione. Intanto lui vorrebbe guadagnarsi la conferma, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’allenatore che sta guidando gli azzurri verso la svolta ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ma con l’opzione per entrambe le parti di concludere l’avventura alla fine della stagione in corso previo il pagamento di differenti penali, la consueta prassi contrattuale in casa Napoli. Gattuso sta provando a guadagnarsi il rinnovo sul campo".