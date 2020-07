CdM - L'offerta per Osimhen è di 50 mln più Ounas. Assalto a Gabriel solo in un caso

La prima proposta è di 50 milioni più Ounas, ci sarà ancora da lavorare anche perché bisogna capire il futuro di Milik e l’ipotesi del possibile doppio colpo con Gabriel Magalhaes se andasse via Koulibaly. Questi gli aggiornamenti sull'asse Napoli-Lille riportati dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il quotidiano parla anche della visita dell'attaccante nigeriano in città: "Chissà se Osimhen, tra il viaggio in barca a Capri, lo shopping di piazza dei Martiri e la milionaria corte del Napoli ha avuto il tempo per (ri)pensare al suo passato. Victor ha avuto un’infanzia difficile, quando aveva sei anni ha perso la madre che vendeva bustine d’acqua ai semafori nel traffico di Lagos".