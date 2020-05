CdM - Non solo tamponi: test cardiopolmonari per tutti gli azzurri

Un ritorno graduale alla normalità e tante verifiche mediche da effettuare in questo delicato momento storico. Così, in casa Napoli, non si è limitati ad effettuare solo i tamponi per verificare eventuali positività al Covid-19, ma anche altri esami come spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Sono arrivati i risultati dei tamponi svolti martedì - si legge sul quotidiano - tutti negativi in casa Napoli e oggi ci sarà il secondo ciclo della settimana. Lo staff medico azzurro non si è limitato soltanto ai tamponi, ieri ha sottoposto gli azzurri a test cardiopolmonari, Ecg sia a riposo che da sforzo massimale, l’ecocardiogramma colordoppler, un’ampia parte degli esami per la nuova idoneità sportiva indicati dal protocollo della Figc".