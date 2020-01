Cdm - Sarri "traditore", ma gli ultras al San Paolo sceglieranno la linea dell'indifferenza

Maurizio Sarri verrà accolto con indifferenza. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, almeno per quanto riguarda i gruppi organizzati - che sono tornati a cantare e riscaldare il San Paolo - non si faranno prendere dal sentimento ostile verso chi è andato alla Juventus, la squadra rivale. La linea sembra improntata all'indifferenza, nonostante sia chiaro per molti il "tradimento" dell'ex tecnico del Napoli.