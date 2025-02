Cds - Conte, avanti tutta col 3-5-2: Raspadori non si tocca

Conte conferma modulo di Como e Raspadori in vista dell'Inter. Avanti col 3-5-2 dunque con l'ex Sassuolo ancora una volta titolare. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il tecnico azzurro non cambia, non dovrebbe cambiare nonostante la sconfitta di Como, nonostante tutto. Una riflessione mirata, ben calibrata: nel bel mezzo delle difficoltà, la priorità è sempre la semplicità.

Meglio la continuità e la salvaguardia delle certezze in un momento già affollato di dubbi: l’ultimo, legato alla sostituzione di Anguissa, vale già un vuoto da riempire. Una base su tutte? Raspadori: a segno con Lazio e Como, migliore in campo all’Olimpico e migliore della squadra al Sinigaglia".