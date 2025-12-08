Spalletti e 'la concessione' al Napoli: fa discutere la scelta di giocare senza un 9
La sorpresa di Napoli-Juventus è un’altra, ed è tutto sommato una gentile concessione che l’allenatore bianconero fa alla sua ex amata. Ha disegnato una gara diversa, senza centravanti e con Conceicao che galleggia attorno a Yildiz. Così scrive l'edizione odierna del Corsera sulla sfida del Maradona: "Il Napoli ne ha uno che non segnava da due mesi ed entra in campo col piede caldissimo. Hojlund si porta a quota sei gol, la sua è una doppietta da mettere in cornice.
Madama è svampita: centrocampo con cinque uomini ma le maglie sono larghissime, tra le linee ci sono corridoi inaspettati e anche inesplorati — il Napoli continua a sfruttare le catene laterali, soprattutto a destra dove Neres fa quel che vuole —. Conte, vecchio volpone, forse lo aveva previsto e blocca i rifornimenti alle punte mobili".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro