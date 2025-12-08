Spalletti e 'la concessione' al Napoli: fa discutere la scelta di giocare senza un 9

La sorpresa di Napoli-Juventus è un’altra, ed è tutto sommato una gentile concessione che l’allenatore bianconero fa alla sua ex amata. Ha disegnato una gara diversa, senza centravanti e con Conceicao che galleggia attorno a Yildiz. Così scrive l'edizione odierna del Corsera sulla sfida del Maradona: "Il Napoli ne ha uno che non segnava da due mesi ed entra in campo col piede caldissimo. Hojlund si porta a quota sei gol, la sua è una doppietta da mettere in cornice.

Madama è svampita: centrocampo con cinque uomini ma le maglie sono larghissime, tra le linee ci sono corridoi inaspettati e anche inesplorati — il Napoli continua a sfruttare le catene laterali, soprattutto a destra dove Neres fa quel che vuole —. Conte, vecchio volpone, forse lo aveva previsto e blocca i rifornimenti alle punte mobili".