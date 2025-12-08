Spalletti sotto accusa, Gazzetta: "Ha perso perchè ha costruito una squadra solo per contenere"

Luciano Spalletti ha perso perché ha temuto il Napoli più dei tifosi sotto le finestre e ha schierato una Juve spaventata, costruita solo per contenere. Questa l'analisi sul tecnico bianconero a firma della Gazzetta dello Sport: "Il sole di qualità che Conte ha scatenato in campo, Spalletti lo ha stivato in panchina: David, Openda, Zhegrova, Kostic... Nessuna punta di ruolo sul prato. Yildiz in attacco con Conceiçao in un 352 spesso come una maglia di lana e con una miseria di arte creativa in mezzo.

Nel primo tempo, la Juve non ha tirato in porta e non ha calciato un corner. Nella ripresa, sotto di un gol, Spalletti è stato costretto ad osare: subito 3421 con David. Yildiz ha trovato il pareggio con una magia solitaria nel tempio di Maradona (perché toglierlo?), ma il Napoli con la cazzimma a mille è andato a prendersi la meritata vittoria" si legge sulla rosea.