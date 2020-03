CdS - Europei a novembre? Salta tutto: arriva il 'no' secco dall'Inghilterra

Si era parlato di Europei a novembre piuttosto che la prossima estate, un'ipotesi che sembrava concreta per testare anche i Mondiali invernali previsti nel 2022 in Qatar. Ma l'idea sembra già tramontata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che da parte dell'Inghilterra è arrivato un no secco dato che questa soluzione, a quanto pare, avrebbe creato una rivoluzione nei calendari delle Lege e della FA inglese. Dunque, Euro 2020 si può già cominciare a chiamare Euro 2021. In attesa dell'ufficialità e dei successivi dettagli.