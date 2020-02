CdS - Gattuso prepara una mediana inedita, scalpitano Elmas e Fabiàn

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport svela quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Gennaro Gattuso, per la sfida di stasera che vedrà la sua squadra contro l'Inter di Conte. Spazio, dunque, ad una mediana inedita: la volontà è quella di far rifiatare qualcuno (Zielinski e Lobotka su tutti), ed ecco perchè appare concreta la possibilità di vedere in campo dal primo minuto sia Elmas che Fabiàn Ruiz, con Demme che dovrebbe posizionarsi nel solito ruolo di centrale basso.