Cds: "In estate servirà robusto intervento sul mercato. Con doppio tesoretto"

L'estate e dunque il mercato per rinforzare il Napoli che l'anno prossimo giocherà anche le coppe e quindi avrà anche l'impegno durante la settimana. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola dopo il pari contro l'Udinese.

"Il traguardo stagionale condiviso (il ritorno in Champions) si sta avvicinando settimana dopo settimana, un vantaggio che può consentire a Manna, con il sostegno di De Laurentiis e Chiavelli, di anticipare le mosse. Da agosto in poi, a meno di clamorosi ribaltoni, il Napoli tornerà a giocare tre volte a settimana e sarà protagonista probabilmente in quattro competizioni (Supercoppa compresa).

Uno stravolgimento totale rispetto all’attuale routine di Castel Volturno. Un cambiamento che dovrà essere sostenuto con un robusto intervento sul mercato, esattamente come non è stato fatto a gennaio. Sul tavolo ci sarà il tesoretto di 150 milioni che portano in dote Kvara e Osimhen e ci saranno anche gli introiti della prossima qualificazione europea".