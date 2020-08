Cds, l'editoriale di Zazzaroni: "Fallimento autentico, Sarri non c'entra niente con la Juve"

Spazio al commento di Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport, in merito all'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione: "La Juve di Sarri finisce qui. Il violino di Garcia ne accompagna la dolorosissima uscita addirittura in un ottavo di Champions. Il fallimento è autentico la conclusione più amara di una stagione certamente assurda nella quale - però - è risultata subito evidente la distanza tra l’allenatore toscano, la sua idea di calcio, anche il suo modo di comunicare, e tutto quello che la Juve rappresenta, i valori che incarna: perse in partenza la scommessa del bel gioco e, quel che più conta, anche quella assai più grave del grande risultato".