CdS - Monaco pronto ad offrire 15 milioni in due anni a Mertens, ADL ha già fatto la sua proposta

Il Monaco pronto ad offrire quindici milioni di euro per due anni a Dries Mertens. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega che il club monegasco abbia sul tavolo una proposta di 10 milioni per un biennale con un bonus di 5 milioni alla firma per l’attaccante belga che in estate va in scadenza di contratto.

Dal canto suo, spiega il quotidiano, De Laurentiis ha messo sul piatto una cifra complessiva di 9 milioni di euro per un biennale che permetterebbe al belga di proseguire la sua avventura in maglia azzurra.