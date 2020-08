CdS sui positivi in Serie A: "Quasi tutti reduci dalla Sardegna, la bolla è scoppiata"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega per quale motivo molti calciatori italiani sono risultati positivi al Covid-19 alla fine del campionato. Durante le partite, si viveva in una bolla, con tamponi ogni sette giorni, i giocatori erano isolati, si giocava sempre. Finita la Serie A, è tornata la spensieratezza. La bolla è scoppiata. Tutti i nuovi positivi, o quasi, sono rientrati dalle vacanze in Sardegna, regione covid free e ora zona geografica ad alto rischio.