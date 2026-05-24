Corbo: "Scudetto e Supercoppa non hanno prezzo, ma Conte lascia buco di 100mln"

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Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, dedica il fondo di oggi sul quotidiano all'addio di Antonio Conte: "Sono passati due anni. Sembrano un secolo. Ma una pausa utile. Conte e De Laurentiis sono ancora amici, ma costretti a dividersi. Uno scudetto ed una Supercoppa non hanno prezzo per loro due come per i tifosi. Sono sogni lodevolmente inseguiti e realizzati. Presidente e allenatore, nell'esercizio dei loro ruoli, devono però fermarsi. Due mercati per circa 335 milioni investiti e circa 245 incassati lasciano il primo buco: quasi meno 100. Le precoci eliminazioni da Champions e Coppa Italia cancellano altri possibili incassi.

Mancano Osimhen e Kvara finito in panchina e oggi tra i primi in Europa. Solita frase: voleva andar via. Non si prevedono buone plusvalenze, e dire che servono, sono il 21% negli introiti annui. La squadra è tra le più stremate e anziane della serie A. Da riscattare per decine di milioni l'altra metà di Hojlund, purtroppo anche di Lucca e Lang pretesi, non usati e gettati come lame arrugginite":