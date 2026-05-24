Anche Mancini in lizza per il dopo-Conte: c'è già stato un contatto con l'entourage
Il Napoli continua a muoversi alla ricerca del possibile erede di Antonio Conte. Dopo la comunicazione del tecnico salentino a De Laurentiis sulla volontà di lasciare il club a fine stagione, la dirigenza azzurra avrebbe iniziato a sondare diversi profili per la panchina. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i nomi valutati ci sarebbe anche Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa nel 2021 rappresenterebbe una suggestione concreta per De Laurentiis, che lo avrebbe sempre stimato molto.
Contatto Napoli-Mancini
Il quotidiano parla di alcuni contatti telefonici avvenuti nelle ultime ore tra gli entourage delle parti. Una pista che potrebbe scaldarsi ulteriormente nei prossimi giorni, anche se Mancini resta tra i candidati pure per il ruolo di commissario tecnico. Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare anche altre soluzioni, mentre il futuro della panchina azzurra resta uno dei temi più caldi del momento.
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