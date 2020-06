CdS - Ultime sulla formazione: 4 cambi rispetto alla Juve, novità anche in difesa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le formazioni di Verona e Napoli, in campo al Bentegodi alle 19.30. Per i partenopei classico 4-3-3 con quattro cambi rispetto alla Juve: Ospina in porta, Politano a destra Milik attaccante al posto di Mertens. In difesa a sinistra dovrebbe esserci Hysaj e non Mario Rui. Nel Verona torna dal 1' Zaccagni sulla trequarti, sarà lui a sostituire lo squalificato Borini. Solito 3-4-1-2 per Juric, allievo di Gasperini, allenatore rivelazione del campionato.