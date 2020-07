CdS, Zazzaroni: "Sarri e lo scudetto in albergo due anni dopo..."

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Ivan Zazzaroni ha rievocato il popolare Scudetto perso in hotel nel 2018 da Maurizio Sarri quando allenava il Napoli: “Sarri non ha mai dimenticato la notte di fine aprile, era il 2018, in cui lasciò lo scudetto in un albergo di Firenze: i suoi videro la Juve battere l’Inter tra le polemiche e si sciolsero nell’amarezza e nella rabbia. Il giorno dopo persero di brutto e addio che t’amavo. Questa volta il pernottamento in hotel potrebbe aver prodotto l’effetto opposto, visto che all’Inter non è riuscita l’impresa di battere la Roma e portarsi a meno tre. Dal 2010 a oggi con 72 punti dopo 34 giornate lo scudetto si è vinto una volta sola. Sarri è dunque padrone del proprio destino: battendo la Lazio diventerebbe praticamente irraggiungibile e svuoterebbe - forse - di contenuto i discorsi sulla qualità del gioco della sua Juve e sul fallimento dell’idea di partenza”, conclude Zazzaroni.