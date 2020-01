"Cessione ridicola, scelta inspiegabile": bufera a Lipsia per l'addio di Demme

"La cessione al Napoli è inspiegabile. Come è mai possibile separarsi da un giocatore così prezioso proprio nel momento in cui il Lipsia punta a vincere le Bundesliga?". Tra i tifosi del Lipsia si sta scatenando una piccola rivolta social per la cessione al Napoli del capitano Diego Demme, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che riprende anche i titoli di alcuni giornali tedeschi.

Il quotidiano Die Welt ha titolato "Il Lipsia vende il suo idolo per fare cassa, incassare solo 12 milioni per un titolare appena 28enne della capolista della Bundesliga è ridicolo rispetto alle somme pagate sul mercato per giocatori con le sue caratteristiche" scrivono i giornali teutonici.