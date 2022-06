Che paradosso per il Napoli: in due anni già 5 via a parametro zero e ora rischiano altri 4

Il Napoli ha sempre puntato ad acquistare per poi rivendere, in modo da far quadrare i conti, ma negli ultimi due anni ha già perso tanti calciatori

Il Napoli ha sempre puntato ad acquistare per poi rivendere, in modo da far quadrare i conti, ma negli ultimi due anni ha già perso tanti calciatori a parametro zero: 5, considerando anche Ghoulam, ma potrebbero presto diventare 7 (Mertens e Ospina in bilico) e l'anno prossimo il conto potrebbe salire addirittura a 9. Di seguito quanto scritto dal Corriere dello Sport:

"Tra un anno, che come si sa vola, Koulibaly e Fabian Ruiz, ognuno a modo proprio pilastri del calcio di Spalletti, saranno liberi e a parametro zero, paradosso filosofale d’una società che ha sempre offerto il proprio progetto come modello espressivo. Ma nel tempo assai recente sono già andati via, uno dietro l’altro, Insigne (il capitano o la bandiera o comunque un simbolo), e poi in precedenza Maksimovic e Hysaj; e Milik si è trovato in questa situazione, quella che appartengono pure a Ospina e a Mertens: il Covid ha cambiato il calcio, che di suo già stava divagando verso nuovi orientamenti, ha inciso sui costi, ha imposto di intervenire - anche severamente - sui bilanci".