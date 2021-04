Chi accanto a Koulibaly? Gattuso ha dato un indizio in partitella sul partner di Kalidou

Chi sarà l'altro centrale accanto a Kalidou Koulibaly nella sfida contro l'Inter? In questi giorni a Castel Volturno Rino Gattuso ha dato più di un indizio, provando spesso Kostas Manolas, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Oltre la vita da spogliatoio, la coppia Manolas-Koulibaly nelle partitelle di Castel Volturno si sta allenando in vista dell’Inter fermando Osimhen. Victor è il crash-test per prepararsi a Lukaku, l’ennesimo grande duello per Koulibaly e compagni. In questa stagione i confronti con i grandi attaccanti spesso non sono stati esaltanti: Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Dybala hanno fatto male al Napoli mentre Muriel e Zapata hanno giganteggiato quando mancava Koulibaly".