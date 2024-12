Chi può partire a gennaio? Questo l'elenco (ed un'avvertenza sulla lista)

"Da definire la posizione di Folorunsho, come Jack legittimamente a caccia di maggiore spazio e continuità".

Chi sono i possibili partenti nel mercato di gennaio? Per fare spazio nelle lista ad eventuali nuovi acquisti, bisognerà necessariamente cedere qualche elemento, come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La ricerca è cominciata da un po’, ma per incastrare nuovi tasselli nella rosa, il Napoli dovrà liberare qualche casella in lista. Necessariamente: per intenderci, non sarebbe un Under come Rafa Marin a creare spazio utile, piuttosto un profilo come Juan Jesus. Proprio lui, Raspadori, Ngonge e Zerbin sono nell’elenco dei giocatori non incedibili. Da definire la posizione di Folorunsho, come Jack legittimamente a caccia di maggiore spazio e continuità".