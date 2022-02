Cinque gare in 17 sfide: ci sono 4 big match

Cinque partite da giocarsi in soli 17 giorni per un ciclo terribile. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "E che partite: due volte il Barcellona, due volte in trasferta contro Cagliari e Lazio, poi il faccia a faccia con il Milan al Maradona. Il destino del Napoli si consumerà in questo scorcio di stagione che racconterà a cosa potrà aspirare la squadra di Spalletti , allo scudetto, al piazzamento Champions e al prosieguo nell'Europa di classe B.

leri per gli azzurri c'è stata una domenica di riposo, ripensando a freddo tutto quanto accaduto nel big match contro la capolista e con quell’1-1 finale che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi. No, non fu il coraggio a mancare, piuttosto il Napoli si è voluto inconsciamente accontentare quando Dzeko ha trovato in maniera un po' fortuita il gol del pareggio al 47‘. Il punto conquistato lascia intatte le chance-scudetto ed è sempre meglio di una sconfitta, che avrebbe