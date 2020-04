Clamorosa ipotesi: Napoli in Champions col ranking se il campionato non riprende

Cosa succede se il calcio non riparte? Oltre al tema scudetto, chi andrà in Champions e chi in Europa League? Focus sull'edizione odierna di Repubblica secondo cui, se fosse la Uefa a decidere, si potrebbe optare per il ranking attuale. In tal caso, il Napoli, al sedicesimo posto e terza squadra in Italia, potrebbe accedere alla prossima edizione della massima competizione europea al pari di Juventus, Roma e Lazio. Ma è tutto ancora da stabilire. Perché la speranza della Figc, come sapete, è che il pallone torni a rotolare presto.