Clamoroso Gazzetta: "Meret potrebbe restare come terzo portiere"

Il Napoli deve anche sistemare la questione portiere. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla di un clamoroso risvolto che potrebbe coinvolgere Alex Meret.

In dirittura Sirigu, che sarà il secondo, va trovato un “primo”: in lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del Psg. Il paradosso è che in rosa c’è ancora Meret, che così si troverebbe di fatto come terzo portiere di Spalletti. E pensare che sarebbe pure campione d’Europa con l’Italia, proprio come Raspadori e lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi compagni.