Come stanno Lobotka e Spinazzola? Le ultime da Castel Volturno

vedi letture

Nella sfida contro il Milan Stanislav Lobotka è stato sostituito a causa di un problema al ginocchio. "Solo crampi", ha tranquillizzato Antonio Conte nel post-partita. Nulla di grave per lui e dovrebbe rientrare anche Leonardo Spinazzola, assente contro i rossoneri. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

“Situazione piuttosto positiva, l’ultimo dubbio verso il Dall’Ara è legato al rientro di Spinazzola, fuori contro il Milan per un affaticamento accusato durante la sosta e non ancora a pieno regime. McTominay ha ricominciato a lavorare, tutto sotto controllo per quel che concerne Lobotka, domenica fuori soltanto per crampi”