Damascelli: "Il clan di Lissone ha evitato al Napoli di essere umiliato a Udine"
"Perde il Napoli, pareggia il Milan, all’inferno dantesco la Fiorentina, comici errori degli arbitri, il loro football impunito prosegue, il manifesto rigore non fischiato alla Cremonese a Torino, i due espulsi della Lazio, il gol cancellato a Pulisic, confermano il protagonismo e la mediocrità arbitrale". Così scrive Tony Damascelli nel suo editoriale per Il Giornale in cui analizza il momento del campionato.
"Stupisce in parte la settima sconfitta (Champions compresa) dei campioni d’Italia, il triplo impegno settimanale intossica il gruppo, gli infortuni
non sono una esclusiva di Conte ma rappresentano l’alibi puntuale del salentino, l’Udinese ha dominato, un paio di gol annullati dal clan di Lissone
avrebbero umiliato il Napoli. Viva attesa a Riad per l’arrivo delle truppe di Napoli, Milan, Inter e Bologna, la supercoppa ingolfa il campionato ma eccita gli elemosinieri in cerca di denari".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro