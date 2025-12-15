Conte, bocciatura unanime sui quotidiani: insiste con la formazione opaca di Lisbona

di Arturo Minervini

Come è stata giudicata la prova di Antonio Conte in Udinese-Napoli? I principali quotidiani concordano su una valutazione insufficiente, fissando il voto sul 5. Questo il voto assegnato da tutti i quotidiani al tecnico, con differenti motivazioni. Repubblica rimarca la scelta di accettare una gara a campo aperto, invece di provare ad abbassare i ritmi, mentre Il Mattino evidenzia la continuità nelle scelte di formazione rispetto alle recenti sfide con Juventus e Benfica, con una prestazione però più simile a quella opaca vista in Portogallo. 

Per Tuttosport è una partita vissuta in costante sofferenza fisica, senza che dalla panchina arrivino soluzioni capaci di cambiare l’inerzia del match. Il Corriere dello Sport sottolinea invece come un solo cambio rispetto a Lisbona finisca per certificare il crollo psicofisico già emerso in settimana: dopo un primo tempo di controllo, il Napoli affonda nella ripresa, producendo i primi veri pericoli soltanto nel finale, troppo tardi e senza mai tirare nello specchio. 

Sulla stessa linea la Gazzetta dello Sport, che assegna il 5 a Conte evidenziando una gestione incapace di invertire la rotta di un Napoli fragile e stanco in trasferta, solido finché regge l’impianto difensivo, poi travolto senza che l’allenatore riesca a incidere.