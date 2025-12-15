Lukaku, Repubblica a sorpresa: "Potrebbe saltare Supercoppa per allenarsi a Castel Volturno"

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, la presenza di Romelu Lukaku tra i convocati di Conte per la Supercoppa non è assolutamente scontata. L'attaccante belga non ha ancora lavorato col gruppo e potrebbe restare a Castel Volturno a lavorare, mentre i compagni saranno impegnati nella sfida col Milan e poi eventualmente per la finale del 22 dicembre.

"Il Napoli deve rialzare subito la testa. Domani infatti inizia la missione Supercoppa, con la partenza per l’Arabia. Giovedì a Riad la semifinale contro il Milan, con Lobotka e Gutierrez arruolabili pure dal 1’. Lukaku invece potrebbe restare a Castel Volturno a lavorare. L’emergenza continua” si legge sul quotidiano.