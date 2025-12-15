Tuttosport: "Napoli era sulle gambe già a Lisbona, come potevano brillare gli stessi a Udine?"

di Arturo Minervini

Sulle gambe, dopo la trasferta di mercoledì a Lisbona, il Napoli difficilmente poteva brillare a Udine, alla settima partita disputata in appena 23 giorni e con una rosa fortemente condizionata dagli infortuni e con le rotazioni praticamente nulle effettuate da Conte anche in questa emergenza.

Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, i campioni d’Italia hanno provato a mascherare la carenza di energie puntando sulla compattezza, ma alla lunga sono stati costretti ad arrendersi a un’Udinese che proprio sull’intensità, come ha sottolineato il tecnico Runjaic, ha costruito le basi di una vittoria meritata.