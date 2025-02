Comuzzo show, voti altissimi: "Forse regala un pezzo di scudetto a Conte"

Pietro Comuzzo è stato molto vicino al Napoli che si era spinto fino a 35 milioni. Commisso ne chiedeva almeno 40 così l'affare non si è concluso. Il 19enne difensore di Palladino, ieri terzino destro, è stato tra i migliori contro l'Inter. Voti alti in pagella.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Abile nel doppio ruolo, terzino bloccato e all’occorrenza centrale. Dalle sue parti non si aprono smagliature. Finito il mercato, può ricominciare a divertirsi".

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli lo voleva, magari a Conte ha regalato un pezzo di scudetto. Cancella ogni avversario: pulito ed essenziale".

Voto 6,5 per Tmw: "Deve giocare da terzino adattato, non fa una piega. La sua interpretazione del ruolo fa sì che si stringa spesso per dare densità. Sta di fatto che chiude senza errori".