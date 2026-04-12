La scelta sui Fab Four e Alisson racconta tanto del piano-gara di Conte a Parma

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L’impatto di Alisson Santos contro il Milan non è passato inosservato: il suo ingresso ha cambiato il volto della partita e ha contribuito a una vittoria fondamentale per tenere vive le ambizioni del Napoli. Ora, in vista della sfida contro il Parma, Antonio Conte ha già chiaro come gestire il talento brasiliano.

Alisson, l'arma a gara in corso

Come riporta Tuttosport, “Alisson Santos, decisivo contro il Milan, dovrebbe cominciare anche oggi il match in panchina, per poi essere lanciato nella mischia qualora se ne avvertisse la necessità”. L’idea del tecnico è quindi quella di sfruttare il giocatore come arma a gara in corso, senza appesantire l’attacco dall’inizio. Una scelta strategica in vista di una trasferta complicata al Tardini, dove il Napoli cercherà un’altra vittoria per alimentare la rincorsa.