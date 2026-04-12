Pressione all'Inter, ma non solo: vincere a Parma per avvicinarsi a un record di Conte

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Il Napoli sarà impegnato oggi a Parma, con l'obiettivo di vincere e mettere pressione all'Inter. Ma ha anche un record nel mirino

Il Napoli sarà impegnato oggi a Parma, con l'obiettivo di vincere e mettere pressione all'Inter. Ma ha anche un record nel mirino. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Battere la squadra di Cuesta consentirebbe ai Fab e soci di portarsi a più 5 sul Diavolo – blindando il secondo posto -, di compiere un altro passo fondamentale verso l’Europa dei top e allo stesso tempo anche di alzare un po’ il livello di pressione sull’Inter, prima a più 7 e attesa dalla trappola sul lago.

Menù ricco, ma non solo: allungherebbe a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato dopo quelle con Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan, portandola a un solo passo dal primato della gestione Conte. Il dato: sette successi di fila tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025 contro Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus".