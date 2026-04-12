Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: confermati i Fab Four, torna Politano
Quale formazione sceglierà Antonio Conte per la partita di oggi pomeriggio contro il Parma? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: "Previsioni confermate: Hojlund è pronto a tornare al centro dell'attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan.
Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta. Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a Milinkovic-Savic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera"
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Sorensen, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphenge. Allenatore: Carlos Cuesta
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