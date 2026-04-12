Parma-Napoli, probabili formazioni CdS: confermati i Fab Four, torna Politano

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Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Quale formazione sceglierà Antonio Conte per la partita di oggi pomeriggio contro il Parma? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport

Quale formazione sceglierà Antonio Conte per la partita di oggi pomeriggio contro il Parma? Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport: "Previsioni confermate: Hojlund è pronto a tornare al centro dell'attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan.

Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta. Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a Milinkovic-Savic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera"

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Sorensen, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphenge. Allenatore: Carlos Cuesta
 