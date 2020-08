Con o senza capitan Insigne: Gattuso e le notti insonni in vista del Barça

Gattuso ha probabilmente scelto già gli uomini per il Camp Nou, ma l’ansia per Insigne lo terrà sveglio durante tutte le notti prima dell’esame. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta la proeccupazione del tecnico per le condizioni del numero 24 azzurro.

"Il capitano, tra i migliori nel post lockdown, è uscito in lacrime durante la sfida con la Lazio. Una forte infiammazione alla coscia sinistra, gli esami strumentali oggi diranno se è un problema muscolare oppure osseo, ne certificheranno l’entità. Saranno notti di speranza, anche. Con o senza Insigne, per Gattuso, fa tanta differenza".