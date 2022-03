Condò: "Spalletti ha capito che Napoli ha bisogno di ambizione e non di riduzione"

Sulle pagine de la Repubblica, Paolo Condò commenta l'ultima giornata di Serie A e la volata finale per il tricolore

"Gli obiettivi mascherati di chi vuole lo scudetto. L'atteggiamento giusto è quello di Spalletti". Sulle pagine de la Repubblica, Paolo Condò commenta l'ultima giornata di Serie A e la volata finale per il tricolore: "In settimana abbiamo sentito Arrivabene sostenere che l'obiettivo della Juve fosse un posto fra le prime quattro e gli ottavi di Champions, mentre qualche tempo fa Simone Inzaghi aveva assicurato che l'Inter a giugno gli avesse fatto le stesse richieste. Mah. È difficile credere che de club così strutturati fossero di bocca così buona. Pioli continua a rifiutare la parola scudetto, ma la sua è in tutta evidenza scaramanzia. Si maschera meno Spalletti, che ha capito fin dall'inizio quanto il Napoli abbia bisogno di ambizione e non di riduzione".