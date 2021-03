Condò su Repubblica: "L'assenza di Osimhen è la seconda più grave della A"

Paolo Condò, opinionista Sky ed editorialista per La Repubblica, sulle pagine del quotidiano si è soffermato anche sulla rincorsa Champions del Napoli e sul ritrovato Victor Osimhen: "Dietro a Milan e Juve, e in attesa di conoscere la posizione esatta dell’Atalanta, continua la marcia leggera della Roma e quella più pesante del Napoli, che col il gol di ieri ha però ritrovato Osimhen, seconda “assenza” più grave del torneo dopo quella di Dybala. È una zona di classifica piena di vuoti — le gare da recuperare — il che sottrae punti d’appoggio a giudizi già friabili per la natura (speriamo) irripetibile della stagione: è chiaro, comunque, che la sberla presa dal Bayern ha bloccato la Lazio".