Condò su Repubblica: "Spalletti ha due alternative a Osimhen"

"Per lo Scudetto sono già rimaste in 3. Spalletti ha 2 alternative a Osimhen". E' il titolo dell'editoriale di oggi del quotidiano 'La Repubblica', a firma del giornalista Paolo Condò. "Roma-Milan doveva fissare il confine tra le squadre che lotteranno per lo scudetto e quelle destinate a contendersi il posto Champions. Il verdetto è stato chiaro: per lo scudetto sono rimaste in tre", si legge in un passaggio dell'editoriale che a lungo si sofferma anche sul tema Napoli.

"Spalletti - prosegue - possiede una rosa e più opzioni di gioco: assente Osimhen e risparmiato Insigne, poco efficaci i sostituti Mertens e Lozano, sono stati Elmas e Petagna - appena subentrati - a provocare il ko. Alla fine la parte del sicario l’ha recitata Zielinski: ma il modo in cui il centravanti di scorta è entrato nell’azione, e come poi ha combattuto per aiutare la difesa a reggere lo sforzo estremo della Salernitana, dice tutto del Napoli. Spalletti ha un piano A (Osimhen), un piano B rappresentato dalla cavalleria leggera e un piano A-bis che prevede Petagna nei panni del nigeriano".