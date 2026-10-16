Contatto ADL-Allegri per gennaio: già scelta la strategia per i nuovi acquisti

vedi letture

Mercato Napoli, ADL e Allegri già al lavoro su gennaio: innesti giovani e italiani. Il tecnico non è in discussione

Iniziano le manovre in casa Napoli in vista della sessione di calciomercato di gennaio. De Laurentiis e Allegri sono stati in contatto a lungo in questi due giorni dopo la sfida di Champions League con il Villarreal, e il confronto non si è limitato al momento difficile della squadra. Il presidente e il tecnico hanno infatti cominciato a ragionare sul mercato invernale, con l’obiettivo di intervenire sulla rosa nel modo più rapido ed efficace possibile, dopo un avvio di stagione che ha lasciato diversi punti interrogativi.

Innesti giovani e italiani, Allegri non si discute

L’idea che emerge dal dialogo è quella di un mercato invernale fatto di innesti giovani e italiani, sul modello di Favasuli. Una linea che racconta la volontà del club di puntare su profili di prospettiva e a costi contenuti, anche in considerazione del peso economico dell’ultima stagione. Secondo quanto riferisce Il Mattino, nonostante le quattro sconfitte in otto gare, nessuno mette in discussione, nemmeno per un secondo, il futuro di Allegri: una scelta legata sia a una questione di costi sia ai programmi tecnici condivisi dal tecnico fin dal primo istante. Il Napoli, dunque, guarda a gennaio con una strategia già abbozzata, mentre in campo gli azzurri cercano il riscatto che serve per ritrovare fiducia e classifica.