Infortuni Alisson e Lobotka: svelata la data del rientro

I tempi di recupero di Alisson Santos e Lobotka: entrambi attesi per la sfida di Coppa Italia.

Arrivano novità importanti dall'infermeria del Napoli per quanto riguarda le condizioni di Alisson Santos e Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare entrambi i calciatori in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il prossimo 16 dicembre. Il tecnico azzurro dovrà dunque fare ancora a meno del centrocampista slovacco e dell'esterno offensivo brasiliano nelle prossime partite.

Napoli, le scelte di Allegri contro il Sassuolo

Oltre a Lobotka e Alisson Santos, nella trasferta contro il Sassuolo mancherà anche Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare accusato al rientro da Manchester. Allegri si affiderà a Gilmour in cabina di regia, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. Confermato invece il tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang.