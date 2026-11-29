Infortuni Alisson e Lobotka: svelata la data del rientro
Arrivano novità importanti dall'infermeria del Napoli per quanto riguarda le condizioni di Alisson Santos e Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare entrambi i calciatori in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il prossimo 16 dicembre. Il tecnico azzurro dovrà dunque fare ancora a meno del centrocampista slovacco e dell'esterno offensivo brasiliano nelle prossime partite.
Napoli, le scelte di Allegri contro il Sassuolo
Oltre a Lobotka e Alisson Santos, nella trasferta contro il Sassuolo mancherà anche Kevin De Bruyne, alle prese con un affaticamento muscolare accusato al rientro da Manchester. Allegri si affiderà a Gilmour in cabina di regia, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. Confermato invece il tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro